Las eliminaciones en primera ronda del alemán Alexander Zverev (2° ATP) y el noruego Casper Ruud (5°) marcaron la jornada inicial de Indian Wells, que este sábado tendrá debutando al chileno Alejandro Tabilo (31°).

A partir de las 16:00 horas, el tenista nacional hará su estreno en la segunda ronda del certamen ante el serbio Dusan Lajovic (108°), que llega al cruce tras vencer al australiano Li Tu (177°).

El confronte entre Tabilo y el otrora 23 del mundo se jugará en la cancha 5 del Indian Wells Tennis Garden de Palm Springs, y podrá ser visto a través de Disney+.

Gran responsabilidad tiene la actual raqueta n°1 de Chile, que necesita revertir una mala racha de seis partidos consecutivos sin conocer de triunfos.

El otro atractivo del día será el estreno de Carlos Alcaraz, que comenzará su camino por su tercer título en California ante el francés Quentin Halys (59°).

