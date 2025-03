Vive su mejor momento deportivo, pero “el peor” en el plano personal. El tenista argentino Federico Gómez publicó una durísima carta en su cuenta de Instagram, en la que describió su tortuoso presente.

El oriundo de Merlo, de 28 años, reveló un duro problema de salud mental y lo hizo una semana después de alcanzar la mejor posición de su carrera en el ranking mundial de la ATP (133º).

Gómez se abrió por completo a sus seguidores y expresó que ha tenido pensamientos suicidas de “no querer vivir más y dejar este mundo”.

“Querido tenis… El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”, comienza el escrito.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción”, continuó.

Luego, vino lo más crudo del relato del jugador que venció el año pasado por 6-1 y 6-2 al chileno Tomás Barrios en la final del Challenger de Trieste, Italia, en su segunda consagración profesional.

“Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”, señaló.

“Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7”, continuó el ganador de tres Challenger en 2024.

El ’Gordo’ Gómez espera que este comunicado le ayude a “vivir un poco más en paz” jugando al deporte que ama.

“Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que “its okay not to be okay”. Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera, pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor versión. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí”, cerró el trasandino este conmovedor mensaje.