Nicolás Jarry no la pasa nada de bien en el inicio de la temporada 2025 en el mundo del tenis y muestra su mal arranque de año fue su derrota en el debut en el Chile Open, donde cayó ante el trasandino Camilo Ugo Carabelli y se despidió sin pena ni gloria del certamen nacional.

El chileno no logró imponerse pese a ganar el primer set y aunque tuvo chances de poder quedarse con la victoria teniendo más de un punto de partido a su favor, el trasandino fue mejor y consiguió el triunfo por 7-5, 3-6 y 6(9)-7(11).

Evidencia de su mal presente fueron sus declaraciones tras la derrota, donde detalló que “el primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival”.

“Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, agregó.

“Eso me angustia mucho”

Posteriormente reveló que “desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando. Eso me angustia mucho, esto pasa cuando uno está sin confianza”.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy”, reconoció.

Por último, aseguró que “no queda otra que seguir viviendo este camino largo”.

Lo cierto es que el 2025 no ha sido su año en el mundo del tenis y sigue bajando de posiciones en el ranking ATP al finalizar la gira por arcilla en Sudamérica.