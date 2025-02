La tenista estadounidense Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam y ex N°1 del mundo, reaparecerá en el circuito WTA en el torneo de Indian Wells, certamen que se jugará del 5 al 16 de marzo.

Y su retorno en el plano profesional lo hará a pocos meses de cumplir los 45 años. Será la décima aparición de su carrera en en el evento californiano de categoría 1.000.

La hermana de Serena ha competido en el WTA Tour durante más de 30 años desde su debut en 1994. Williams es exnúmero 1 del mundo tanto en individuales como en dobles, además de ganar cuatro medallas de oro olímpicas y el Campeonato del WTA Tour 2008.

En Indian Wells, Venus ha alcanzado en tres oportunidades las semifinales (1998, 2001, 2018) y ahora vuelve gracias a un wild card (invitación).

Recordar que la última presentación de la oriunda de California en el circuito fue en marzo de 2024 en el torneo de Miami.

BREAKING:

Venus Williams has been given a wildcard to play Indian Wells.

44 years old… 7 Grand Slam Singles titles.

Great news for tennis.

Icon. Legend. Queen V.

🇺🇸❤️ pic.twitter.com/VJv3rtvL8h

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2025