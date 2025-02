Una insólita derrota se dio en Doha, escenario del ATP que se está disputando en Qatar y que tuvo la sorpresiva eliminación del griego Stéfanos Tsitsipás, N°11 del mundo que no pudo vencer a un rival lesionado y que terminó cojeando en la cancha.

La histórica victoria de serbio Hamad Medjedovic sorprendió a todos en la jornada de día martes en el ATP 500 de Doha, luego de sortear al heleno, sexto sembrado del certamen en Medio Oriente.

Primero, el serbio sorprendió a Tsitsipás luego de vencerlo en el primer set por 7(8)-6(6), mientras que el segundo se inclinó para el griego por 5-7, pero todo el drama llegó en el tercer juego.

Fue en el décimo juego del último set (con 5-4 a favor en el marcador) cuando Medjedovic, en un intento de llegar a una bola complicada, se estiró más de la cuenta y se lesionó de gravedad el aductor de la pierna derecha.

Colocó a todos con la piel de gallina tras comenzar a gritar del dolor en su pierna, pero no le quitó de la mente la misión de doblegar a su rival y siguió con el partido.

A pesar del dolor, tuvo un arranque de ira y rompió una de sus raquetas en los últimos puntos del partido, duelo que iba a ser la sorpresa en Doha.

Para finalizar el partido, el serbio estiró la definición al tiebreak, el cual ganó por 7(7)-6(5), quedándose con el paso a los octavos de final ‘cojeando’, venciendo al N°11 del mundo y sorprendiendo a todos en Qatar.

No obstante, su esfuerzo le pasó la cuenta, ya que tras la victoria ‘cojeando’, se detectó el nivel de su lesión, la que le impidió seguir disputando el torneo y evitó la llave ante el canadiense, Félix Auger-Aliassime, quien por el retiro de su rival pasa directo a los cuartos de final.

splits his racket in half, does a split which nearly cost him his hammy and still wins over “stefanos tsitsipas”. ladies and gentlemen, i present to you hamad medjedovic 🙏 pic.twitter.com/Rj5JR3sfaL

— kd’s left ankle (@krixskii_) February 18, 2025