Sufrió y ganó. El chileno Tomás Barrios (138° ATP) dio una dura batalla ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (87°) para vencer y meterse al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro.

En un duelo que duró tres horas y 11 minutos, el chillanejo remontó cuatro puntos de partido en contra y tras el sexto suyo, abrochó un extenuante 5-7, 6-2 y 7-6 (con un tiebreak 14-12) para hacerse con el resultado a su favor.

Si bien Carabelli se llevó el primer set, en el segundo Barrios se adueñó del quiebre para sellar un 6-2 y estirar la definición al tercero.

Errores de un lado a otro se hicieron notar y así, el chileno no logró quebrar hasta el octavo juego para poner todo 4-4 en el set definitivo e incluso, teniendo un 6-5 de ventaja, con tres puntos de partido, no logró cerrar el duelo. El argentino le ocurrió lo propio en el tiebreak, con cuatro match point que no logró convertir.

Fue así que, aprovechando los errores de Carabelli, Barrios logró un 14-12 a su favor para llevarse un maratónico partido. Ahora, el tenista nacional deberá esperar al sorteo del torneo, donde podría toparse en primera ronda con uno de sus compatriotas, Nicolás Jarry o Alejandro Tabilo.