El tenista danés Holger Rune, 12° del ranking ATP, fue eliminado este jueves en octavos de final del Argentina Open por el local Mariano Navone (47°).

El trasandino le dio una paliza y se impuso por 6-1 y 7-6 (2) ante el europeo, para delirio de los más de 4.000 espectadores que festejaron la clasificación de ‘la Nave’ a los cuartos de final.

Y tras el partido, el danés protagonizó un vergonzosa conferencia de prensa en la que apenas respondió, se mostró desganado y apenas estuvo tres minutos.

“No fue un buen partido, demasiados errores”, fue la breve respuesta de Rune al ser consultado por su derrota ante Navone.

“Mi objetivo aquí era jugar un buen tenis. No lo pude hacer”, dijo después el europeo.

Luego, el 12° del mundo puso en duda su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro (Brasil) y dejó en claro sus pocas ganas de volver a jugar en Sudamérica.

“Aún no lo he evaluado con mis entrenadores, así que lo seguiré pensando. No sé si voy a regresar. Aun no pienso en mi calendario de otros años”, señaló Holger Rune.

Para cerrar, el danés arremetió contra el torneo argentino también con escasas palabras: “El evento está bien organizado, pero las canchas no son nada buenas. Lo demás todo bien“.