El extenista español Rafael Nadal reconoció que desde su retiro a finales de 2024 no ha vuelto “a tomar una raqueta” porque “hay que darle tiempo a las cosas” y que tiene claro que ahora es el momento de “organizar” una nueva etapa que le encantaría que siguiera “ligada al deporte”.

Eso sí, el de Manacor aclaró que lo primero es “descubrir” lo que quiere ser y lo que le motiva.

“No he vuelto a tomar una raqueta. Cuando me retiré estuve unas semanas muy mal del pie. Hay que darle su tiempo a las cosas, volveré a tomarla sin ninguna duda, pero necesito un tiempo de desconexión. Estoy adaptándome a una nueva etapa”, comentó Nadal en el acto en el que el Comité Olímpico Español (COE) homenajeó su carrera deportiva.

El exnúmero uno del mundo recalcó que “siempre” está haciendo “cosas porque en la vida es importante tener objetivos”. “Ahora es una época de organizar esta nueva etapa porque sólo hace tres meses que he parado de jugar. He vuelto a jugar al fútbol y para mí es una alegría“, señaló.

Nadal afirmó que siente “una gran satisfacción” tras su retiro porque puede ver “el cariño y reconocimiento” que tiene la gente y sus compañeros por su carrera. “Mi gran satisfacción, más allá de mi esfuerzo, es poderme retirarme y quedarme tranquilo y pleno con ello. He tenido la suerte de tener un entorno adecuado, he sabido escuchar.”, añadió.

El 14 veces ganador de Roland Garros confesó que la mayoría de deportistas tienen “momentos mejores, peores y de dudas”. “Esto nos hace levantarnos y entrenar con determinación porque genera incertidumbre. He tenido más parones en mi carrera que otros, pero siempre mantuve la ilusión y la confianza en que las cosas iban a mejorar. Estos momentos me han hecho disfrutar de todo lo demás”, agregó.

El manacorí quiso definir “el éxito” como “intentar acercarte lo máximo posible a tu techo”. “A veces ganar o perder son un cúmulo de circunstancias que se dan o no. El mayor éxito es haberte esforzado al máximo para estar lo más cerca posible de conseguir tu objetivo“, advirtió el balear.

“Soy un gran aficionado del deporte en general, antes que deportista soy seguidor. Me encantaría que mi vida siga ligada al deporte. Necesito un periodo de adaptación y organización, y después tengo que encontrar las motivaciones personales en el día a día. Tengo compromisos que no puedo eludir y tengo que descubrir que es realmente lo que quiero ser y que es lo que me motiva”, explicó Nadal sobre un posible futuro ligado al deporte y al Comité Olímpico Español.

“Los Juegos son el mundo del deporte en su esencia”

Sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos, el medallista de oro en Beijing 2008 y Río 2016 recordó que la vida en la Villa Olímpica le ha “agobiado” en algún momento, pero que eso no le quitaba la “perspectiva” de que “eso era lo que hay”. “En el circuito siempre estamos en hoteles buenos, no vamos a morirnos por estar 10 días en una Villa Olímpica“, apuntó.

Nadal razonó que si en unos Juegos Olímpicos se fuera a un hotel de lujo no estaría “viviendo la experiencia real“. “He disfrutado de lo que son unos Juegos y una Villa Olímpica, que es una vivencia única para cada deportista, es el mundo del deporte en su esencia. Los deportes más populares vivimos en una burbuja”, añadió.

Un exnúmero uno del mundo que confesó haber pedido también fotos a otros deportistas como Michael Phelps o LeBron James. “No por ser un gran deportista en tu deporte dejas de ser una persona normal en el resto”, expresó.