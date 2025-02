Este lunes se conoció una nueva actualización del Ranking ATP, con negativos cambios para algunos tenistas chilenos y cambios entre los diez mejores del mundo.

Entre los jugadores nacionales, Alejandro Tabilo no tuvo novedades y sigue 27° del escalafón, ratificándose como número uno de nuestro país.

Un poco más abajo, Nicolás Jarry cedió dos lugares y cayó al lugar 40°.

Otro que mantuvo su casillero fue Cristian Garin, quien sigue como 132° del mundo.

Más abajo en el listado, Tomás Barrios cayó un casillero y está 138°. Mientras, Matías Soto perdió cinco puestos y hoy figura 252°.

Entre los tenistas que dominan el Ranking ATP también hubo novedades, luego del triunfo del español Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Rotterdam.

El hispano aumentó 500 puntos en el listado y sigue tercero recortando distancia al alemán Alexander Zverev, el número dos del mundo, quien escolta al italiano Jannik Sinner (1°).

El estadounidense Taylor Fritz (4°) y Casper Ruud (5°) mantuvieron sus posiciones, pero luego irrumpe el australiano Alex De Miñaur (6°).

El oceánico llegó a la final en Rotterdam y fue semifinalista del Australian Open, lo que le sirvió para escalar dos lugares y desplazar al serbio Novak Djokovic (7°) y al ruso Daniil Medvedev (8°).

El ‘Top 10’ los completan el estadounidense Tommy Paul (9°) y el ruso Andrey Rublev (10°).

YEAH, HE DESERVES IT ALL 🗣️🎤@carlosalcaraz is your #ABNAMROOPEN CHAMPION! pic.twitter.com/kDPDO6cAn2

— ATP Tour (@atptour) February 9, 2025