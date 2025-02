Chile está disputando la serie qualifiers de Copa Davis ante Bélgica, llave que marcha 1-1 en duelos, y que tuvo este sábado a Cristian Garin como estandarte del equipo comandado por Nicolás Massú.

Una responsabilidad que el número 133 del ATP ha debido asumir luego de las obligadas ausencias de Alejandro Tabilo (23° ATP) y Nicolás Jarry (38° ATP).

Y el resultado de su duelo ante Alexander Blockx (146° del mundo), a quien se impuso por 7-6 (6) y 6-1, hace ver que el tenista está pasando por el momento ideal para las necesidades del combinado chileno.

“Para mañana me siento bien. Si tengo que jugar dobles o singles, estoy preparado, esta semana vine preparado mentalmente para jugar. Han cambiado las estrategias por uno u otro motivo estas semanas, pero estamos para luchar. Estamos en una fase importante y en mi cabeza tengo solamente ganar“, fueron las palabras de un Garin que emana confianza.

Respecto del importante triunfo ante el belga, que devolvió la paridad al marcador, aseguró que “jugué muy bien, concentrado, jugué todos los puntos, competí de principio a fin. Uno de mis objetivos este año es jugar más concentrado, es lo que estoy intentando mejorar, jugar todos los puntos ordenados. Eso me estoy exigiendo día a día”.

Agregó que “un partido como hoy, contra un jugador que viene muy bien… Jugarlo así me pone muy contento. Me encanta seguir sumando partidos de nivel, de Copa Davis; es de mucha ayuda para lo que me viene“, agregó.

Uno de los temas que causó controversia en la previa del duelo entre Chile y Bélgica fue el material de la cancha que recibe la serie de Copa Davis, algo que parece no sorprender ni desconcentrar al chileno.

“No estoy acostumbrado porque no es lo natural para nosotros, pero llegué hace ya 10 días a Europa, siempre quise preparar bien la serie. Hoy algo del trabajo de estas semanas pagó. Me encanta seguir sumando experiencia y confianza, todo es bienvenido. La cancha difícil, pero ya estamos preparados“, culminó Garin.