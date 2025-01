Daniil Medvedev, tres veces finalista del Australian Open, vivió un momento de descontrol durante la sufrida victoria ante un ‘desconocido’ 418 del mundo, el tailandés Kasidit Samrej.

Y es que el tenista que participa en el Abierto de Australia gracias a una invitación de la organización, estuvo cerca de la victoria y llevó al límite al ruso, quinto cabeza de serie del primer Grand Slam de la temporada.

Inesperadamente, el moscovita necesitó cinco sets para apartar de su camino a un jugador sin repercusión alguna y que por primera vez jugaba con un tenista situado entre los cincuenta primeros del ATP. Medvedev se impuso por 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-2 y alcanzó la segunda ronda.

Fue tal el desempeño del tenista de 23 años, que Medvedev incluso perdió el control y arremetió contra las instalaciones de la Rod Laver Arena en Melbourne.

Tras perder un punto clave, que dejó a Samrej al borde de llevarse el tercer set, Medvedev se perdió por unos segundos en un ataque de ira, en el que rompió la cámara de la red a raquetazos.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025

Como era de esperarse, la actitud del moscovita generó el repudio del público australiano, as+o como también un “warning” (advertencia de resta de puntos por conducta antideportiva) de parte del juez de silla.

Además, el incidente obligó a la organización del torneo a realizar reparaciones para poder continuar el juego .

Una vez terminado el duelo Daniiel Medvedev, uno de los grandes favoritos a quedarse con el Australian Open, dedicó unas particulares palabras a su rival.

“Había visto algunos de sus partidos y no vi ese nivel, así que me sorprendió. Si juega así cada vez, su vida puede ser buena: dinero, chicas, casino, lo que sea. Si no lo hace, no lo tendrá, no con el tenis”, aseguró tras el encuentro el tenista ruso.