Uno de los extenista que registró uno de los mejores saques en la historia fue Andy Roddick, brillante estadounidense que lleva retirado del circuito desde 2012, pero ahora volvió con todo protagonizando una fuerte polémica tras sus dichos contra el australiano Nick Kyrgios.

El ex N°1 del mundo en el año 2003, quien hoy se dedica a comentar sobre tenis, arremetió contra el oceánico en su podcast ‘Served’ y entró con todo en el debate de los dopings.

Primero, partió relatando que “hace algunas semanas, y esto es algo que está en el límite de ser difamación, Nick insinuó que, debido a que elegí entender y explicar el contexto del caso de Swiatek, tratando de aportar ciertos matices y que quizás los protocolos antidopaje sean demasiado estrictos, yo había tomado sustancias dopantes para mejorar mi rendimiento a lo largo de mi carrera”.

“Él defiende que si das positivo deberías ser sancionado para siempre, pero parece que si no has dado positivo nunca también. Esto es algo que me molestó mucho. Nick quiere los me gusta y las interacciones. Ahora mismo es un influencer del tenis. Vive por y para los me gusta y los comentarios. Se siente importante, claro”, añadió.

Posteriormente siguió en esa línea recalcando que “ojo, lo que voy a decir no es una exageración: es uno de los tenistas más talentosos que he visto en mi vida. Su magia está a la par que la del Big Three. No puedes despegar los ojos de la pantalla cuando está jugando bien. Sin embargo, la parte de Kyrgios que me crea un conflicto es la hipocresía con la que elige juzgar a la gente”.

Arremetió con todo contra la vida de Kyrgios

“Kyrgios ha sido el mayor crítico de Sinner. Sí, es cierto que Sinner ha dado positivo en dos tests antidopaje. Eso es un dato que siempre va a estar ahí. Pero puedes tomar la decisión de mirar al contexto y apreciar que hay casos muy distintos, y quizás esto permita que la gente entienda mejor su caso y que alguno, incluso, le dé el beneficio de la duda”, lanzó.

Por otra parte, recordó el episodio que protagonizó Kyrgios con Cruz Hewitt, quien entrenó hace algunas semanas con Jannik Sinner, algo que le valió la críticas de Nick sin contemplaciones.

A raíz de esto, Andy Roddick apuntó: “Su defensa es que era todo una broma, pero la falta de sensibilidad que demuestras dejando ese comentario y llenando la publicación de un chico de 16 años de trolls, de lo peor de los aficionados del tenis, es absurdo. Absurdo”.

“Eres alguien que se ha declarado culpable de agredir sexualmente a tu novia y después quieres que la gente entienda tu contexto, diciendo que estabas en un mal momento y tomabas drogas. Vas a ser el tipo que se declaró culpable de agredir sexualmente a una mujer para siempre”, arremetió.

Sin embargo, no terminó ahí y concluyó su análisis contra Kyrgios sentenciando que “siempre has querido que la gente entienda el momento y el lugar de tu vida en el que eso pasó. Siempre has dicho que sufriste contra los bullies, que sufriste a nivel mental por el abuso que recibiste de la prensa y de los comentarios de la gente”.

“Y ahora, ¿qué estás haciendo tú? ¿Me acusas a mí de que me he dopado y quieres que la gente entienda que lo que hiciste fue por el bullying que sufriste? Es hipocresía pura y dura”, cerró.