El tenista chileno Cristian Garin -151 del ranking ATP- derrotó con comodidad al boliviano Hugo Dellien (122°), triunfo que le permite ingresar por sexta vez al cuadro principal del Abierto de Australia.

La tercera raqueta del tenis chileno venció a Dellien por parciales de 6-2 y 6-3, en un duelo que se extendió por tan solo 1 hora y 10 minutos en el Melbourne Park.

El jugado en la carpeta del court 8 del abierto australiano era el sexto duelo entre el Garin y Dellien, con una clara ventaja para el nacional de 4-1.

El chileno se impuso en los dos enfrentamientos previos a nivel ATP, ambos disputados en 2023 durante las primeras rondas de los torneos de Houston y Hamburgo, sobre arcilla. Este nuevo duelo estuvo marcado por ser la primera ocasión en que se enfrentaron en una superficie diferente.

Cristian Garin está decidido a recobrar su mejor nivel tenístico el que lo llevó en 2021 a ser el 17 del mundo. Y así lo demostró esta jornada, en una calurosa mañana australiana cuyo termómetro alcanzaba los 28 grados a la hora del duelo.

Gago sabía que esta era la oportunidad de empezar el año de la mejor forma y lo demostró en el tercer juego del primer set, logrando su primer quiebre de servicio.

Dosis que repitió en el quinto game, y que le permitió encaminar un sencillo primer set que terminó ganando por 6-2 en 31 minutos.

El segundo parcial tuvo una progresión similar al inaugural, con quiebres en el tercer y quinto juegos. No obstante, el 122 del mundo tenía algo que decir y logró romper el servicio del chileno en el octavo juego para acercar la cuenta a dos de distancia.

Sin embargo, Garin demostró no se dejó amedrentar por la arremetida de Hugo Dellien y con un nuevo quiebre cerró el duelo y la clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia.

6-2, 6-3, and into the main draw – Cristian Garin, our first entrant from the men's singles qualifying 🙌@Garin_Cris #AO2025 pic.twitter.com/jCVUXoq3No

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025