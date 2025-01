Novak Djokovic y Nick Kyrgios vieron morir el sueño de seguir en carrera en el cuadro de dobles en Brisbane, Australia, tras caer luchando contra la dupla integrada por Nikola Mektic y Michael Venus.

Serbio y australiano -que regresó al circuito tras casi dos años sin jugar- se quedaron a sólo dos puntos de ampliar su racha este miércoles, pero una doble falta en el super tie-break fue decisiva para decantar la balanza del lado de Mektic y Venus.

Después de reponerse de un set en contra, Djokovic y Kyrgios parecían dispuestos a llevarse el pase a cuartos de final. Sin embargo, el antiguo No. 1 del mundo ajustó demasiado su segundo servicio con 8/6, lo que supuso el inicio de una racha de cuatro puntos consecutivos para que Mektic y Venus acabaran ganando por 6-2, 3-6, 10-8.

“Estar tres puntos abajo [4/7] en el super tie-break no era lo mejor, pero conseguimos estar ahí y Mekta golpeó un gran resto en el punto de partido”, aseguró Venus según detalló el portal ATP Tour.

Mektic, que juega su primer partido de la temporada y el primero con su nuevo compañero Venus después de la retirada de Wesley Koolhof en 2024, reconoció que jugar con Kyrgios y Djokovic era para él un inicio de año perfecto y entretenido.

“Estaba contento cuando vi que podríamos jugar con ellos para empezar el año”, advirtió Mektic, que es el No. 6 del PIF ATP Doubles Rankings. “Sabíamos que habría puntos así con grandes jugadores como ellos. Fue un primer día del año perfecto”.

Mektic y Venus jugarán en cuartos de final de Brisbane frente a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool. Este jueves, por su parte, Djokovic tendrá su partido de segunda ronda individual frente a Gael Monfils. El serbio tiene un récord de 20-0 frente al francés.

January 1st and we already have a point of the year contender 🤯@DjokerNole | @NickKyrgios | @NMektic | @BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/yhfhb9XeL4

— ATP Tour (@atptour) January 1, 2025