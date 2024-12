El tenista brasileño Joao Fonseca se consagró campeón invicto de las Next Gen ATP Finals en Jeddah, Arabia Saudita, al vencer al estadounidense Learner Tien en la final. A sus 18 años, Fonseca se convirtió en el segundo campeón más joven en la historia del torneo y se posiciona como una promesa sudamericana en el circuito mundial. En un partido repleto de emoción, Fonseca demostró su valía enfrentando a un rival preparado y experimentado. A pesar de la presión, el brasileño deslumbró con su juego versátil y superó a Tien con determinación. Este triunfo corona una temporada excepcional para Fonseca, donde ha escalado notablemente en el ranking mundial y se ha destacado como la principal figura del tenis brasileño en la actualidad.

El tenista Joao Fonseca escribió su nombre con letras de oro en Jeddah (Arabia Saudita), al conquistar invicto las Next Gen ATP Finals al superar 2-4, 4-3(8), 4-0, 4-2 al estadounidense Learner Tien en la final del torneo.

El brasileño se transforma a sus 18 años en el segundo campeón más joven en la historia del torneo. Además, el joven se alza como uno de los sudamericanos con más proyección en el circuito mundial.

“Estaba muy nervioso antes de la final. Sabía que iba a ser muy complicado”, dijo Fonseca antes de levantar el trofeo nada más que con Rafael Nadal mirándolo desde las tribunas.

“Jugué una final ante Learner en categoría junior -en el US Open 2023- y sé cómo puede jugar. Es un gran tipo y un fantástico jugador, sabía que sería difícil, mental y físicamente. Pero lo he conseguido”, agregó Fonseca.

Aunque las expectativas acompañaron cada uno de sus golpes, Fonseca respondió al desafío con la entereza de un veterano. El brasileño se había convertido en el tercer jugador capaz de pisar la final antes de cumplir los 19 años, un hito que solamente habían firmado dos referentes de precocidad como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Aunque Fonseca ya había derrotado a Tien en la fase de grupos, dejando al estadounidense sin juegos hasta la tercera manga, la final presentó a un rival preparado ante el desafío. Lejos de encontrar un guión similar, apenas dos puntos evitaron que el norteamericano se hiciera con las dos primeras mangas y armase un escenario totalmente opuesto.

Cabe destacar que el estadounidense se había abierto paso hasta la final ganando a los tres principales nombres del torneo (Arthur Fils, Alex Michelsen y Jakub Mensik), compensando su condición de debutante con una valentía permanente. Ese ímpetu volvió a relucir en el partido definitivo, jugando sus opciones en busca del traje de campeón.

Seguridad que no intimidó al brasileño Fonseca, quien con un juego repleto de variedad, mezclando golpes firmes y otros con extrema delicadeza, desarmó el plan de su adversario.

“Necesito creer que puedo ganar antes de comenzar un torneo”, dijo Fonseca. “Ahora que he ganado pienso ‘wow, lo he conseguido’. Me siento muy orgulloso de mí mismo“.

Fonseca redondeó en Jeddah una temporada 2024 de irrupción personal, donde ha pasado del 730 al 145 mundial. El brasileño, que conquistó en agosto su primer título Challenger, también hizo sus primeras armas en el ATP Tour, sumando su primera victoria en el ATP Masters 1000 en Madrid y escalando hasta los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro. Méritos que le confirmaron como principal figura brasileña en la actualidad.