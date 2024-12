Un tenista internacional que acostumbra a protagonizar polémicas y a su vez, mágicas jugadas en el circuito mundial sin dudas que es Alexander Bublik, kazajo de 27 años que volvió a alzar la voz para protestar por los ATP 250 en el calendario.

Resulta que el tenista que se encuentra clasificado en la posición N°33 del ranking mundial, habló antes de comenzar la temporada 2025 y ‘barrió’ con los certámenes 250 en el circuito, alegando que es escaso el dinero que se les paga por obtener los títulos.

En sus palabras recogidas por el sitio ruso Championat, Bublik detalló que “sinceramente, creo que no se deberían jugar torneos ATP 250, donde al campeón se le pagan solamente 50.000 dólares”.

“No nos sirve para nada”

“Este dinero no nos sirve para nada, ya que nos gastamos más sumando solamente los gastos de nuestro equipos y los vuelos. No creo que necesitemos torneos de esta categoría ni tampoco los Challengers, este es mi mensaje para el circuito”, añadió.

Posteriormente siguió en la misma línea asegurando que “después de más de siete años en la gira, simplemente me he dado cuenta que disputar estos torneos no tiene sentido, a no ser que quieras ganar puntos adicionales en la clasificación mundial”.

“Esta temporada, por ejemplo, yo mismo jugué algunos torneos ATP 250, pero lo hice solamente con el objetivo de ganar algunos puntos. Los tenistas necesitamos ganarnos la vida, así que este tipo de torneos no tienen ningún interés particular para nosotros”, deslizó.

Frases que contrastan con sus logros, ya que de los 4 títulos ATP que se ha adjudicado, 3 han sido torneos 250.