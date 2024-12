El extenista nacional Fernando González entregó un certero análisis sobre la temporada 2024 de los chilenos en el circuito profesional y habló sobre uno de sus ‘sueños pendientes’ en el deporte donde brilló.

El exnúmero 5 del ranking ATP se dio el tiempo durante la presentación de ‘Épicas’, libro de Women4Sports que rinde tributo a deportistas chilenas y sus historias, de charlar con BioBioChile sobre algunos interesantes tópicos.

De entrada, quien fuera apodado ‘Mano de Piedra’ realizó un análisis de lo que fue la temporada 2024 para los chilenos, con Alejandro Tabilo sacando cuentas alegres al terminar como Nº1 del país y en la plaza 23º de la clasificación mundial.

“El análisis que se puede hacer de los jugadores top que hay en nuestro país realmente es bueno. Cualquier país querría tener cuatro jugadores en el Top 100 y nosotros lo tuvimos, ahora hay dos (Tabilo y Jarry) y eso ya es bueno”, declaró.

“Además, imagina tener que luchar con grandes potencias del mundo, con grandes presupuestos, con distancias más cortas, con un montón de torneos y no tienen esa cantidad de jugadores en la elite. Es sumamente importante”, agregó.

En la misma línea, el recordado ‘Bombardero de La Reina’ apuntó que “finalmente fue una gran temporada para Tabilo (23º) y Matías Soto (249º), este último es un gran jugador, terminó de estudiar hace poco por lo que está hace una o dos temporadas en el circuito”.

“De (Cristian) Garin (152º) no fue lo esperábamos, no fue lo que es él; (Tomás) Barrios (154º) tuvo algunas lesiones que le impidieron seguir subiendo, cuando tuvo su mejor ranking se lesionó y es complicado tener una lesión, porque no es solo recuperarte a ella, sino que debes ponerte en forma también y retomar. Es un proceso que se siente mucho al final de la temporada”.

Para cerrar el tema, el ganador de 11 títulos de la ATP señaló que “en líneas generales fue un buen año para los chilenos. Jarry hizo final de un Masters 1.000, Tabilo llegó a una semifinal, ganó dos títulos (Mallorca y Auckland), así que vienen cosas buenas, mejores de lo que ha sido”.

El ’’Feña’ y su reciente visita a Jarry en Barcelona

Nicolás Jarry comenzó recientemente su pretemporada en Barcelona, España, pensando en los desafíos de 2025, y recibió la semana pasada la visita del triple medallista olímpico.

El nieto de Jaime Fillol tuvo una irregular temporada 2024. Después de un llamativo primer semestre, donde exhibió un gran rendimiento, el santiaguino de 29 años sufrió una inflamación en el oído que lo tuvo a mal traer en la segunda parte del año.

Consultado por su visita a la ‘Torre’ en Europa, el finalista del Abierto de Australia 2007 comentó a este medio que “lo vi bien, conversamos de un montón de cosas. De su tenis hablamos repoco, hablamos de su vida, de sus hijos y se le ve contento. Es una persona muy inteligente, muy centrada y está preocupado en lo que realmente importa para seguir mejorando”.

“Tuvo un comienzo de año increíble y después todo sabemos lo que pasó. Le ha costado recuperarse, pero es un proceso en la cual está muy encima, tratando de revertirlo”, complementó.

Además, González contó sobre el ‘Príncipe’ que “lo vi sumamente enfocado, como siempre, de segur mejorando, de entrenar, de prepararse y llegar de la mejor forma a lo que será el inicio de temporada 2025”.

Respecto a si le dio algún consejo específico a Jarry de cara a lo que viene, una de las mejores derechas en la historia del circuito dijo que “él tiene un gran equipo de trabajo, pero yo no soy de andar dando consejos, si me preguntan alguna opinión yo soy feliz siempre de darla, me la ha pedido varias veces, pero ahora no fue el caso. Ahora fuimos a almorzar, a echar la talla y siempre es rico verlo. Es un gran amigo y tengo una gran amistad, no solo con él, sino con sus padres, con sus tíos, y sobre todo con su abuelo. Es una persona con grandes valores y siempre un agrado compartir con él”

La capitanía por la ‘ensaladera de plata’: un sueño pendiente

Luis Ayala, Jaime Fillol, Patricio Cornejo, Belus Prajoux, Hans Gildemeister y Nicolás Massú, históricos del tenis chileno, son algunos de los nombres que luego de su retiro se han hecho cargo de la capitanía del equipo de Copa Davis.

Massú, doble campeón olímpico y ex número 9 del mundo, es actualmente el capitán del team criollo en el certamen tenístico por naciones, cargo que ejerce desde enero del año 2014.

Y un nombre que suena con fuerza para tomar la responsabilidad en el futuro es el de ‘Mano de Piedra’. Ante esto, González volvió a exteriorizar su deseo de convertirse algún día en el capitán del equipo chileno de Copa Davis.

“Me encantaría. Es algo que me ha gustado desde siempre. Ojalá que se dé en algún momento. Tengo muchas ganas”, aseveró a BBCL.

Las recientes exhibiciones con Massú en el sur del país

El ‘Bombardero’ aprovechó en esta última parte del año de realizar clínicas y exhibiciones en el sur del país. Esto junto a Nicolás Massú, su amigo y compañero del histórico oro olímpico en el dobles de Atenas 2004.

Las leyendas del tenis nacional compartieron a fines de octubre con un centenar de niños en una Clínica Deportiva, desarrollada en el Club de Tenis de Valdivia, y disputaron luego una exhibición en el Coliseo Municipal. En lo estadístico, González se quedó con la victoria por parciales de 6-4, 4-6 y 10-7.

Tras ello, el 1 de noviembre, la dupla dorada disputó un encuentro en el Arena Puerto Montt. Más de 3.000 personas llenaron el recinto para disfrutar de un espectáculo único.

Ante esto, González expresó que “fue increíble, porque fui a ciudades que había visitado antes, pero no con una raqueta. Poder llevar el tenis, promover, obviamente la gente nos quería ver, hicimos buenos puntos, tiramos la talla en algunos momentos”.

“Lo pasé increíble, la gente se rio, disfrutó, aplaudió, hubo sus Ceacheis y me encantaría hacerlo más porque tuve la suerte de jugar en muchas partes del mundo, en grandes estadios, donde siempre soñaste, pero en mi país jugué poco como profesional, como alguien conocido, como para poder visibilizar más el tenis y promoverlo. Sería lindo e importante para nosotros”, cerró.