Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Chile enfrentará a Bélgica en la ronda clasificatoria de la Copa Davis 2025, programada para febrero, con el equipo chileno visitando a los belgas y enfrentando posiblemente a jugadores como David Goffin y Zizzou Bergs. Si triunfa, Chile se medirá al ganador entre Australia y Suecia. Otros emparejamientos destacados incluyen Noruega vs Argentina, Canadá vs Hungría, Austria vs Finlandia, Alemania vs Israel y Japón vs Gran Bretaña. Por otro lado, la Federación Internacional de Tenis anunció que la Final 8 de la Copa Davis 2025 se llevará a cabo en Bolonia, Italia.