Infaltable en Chile. Un perro se paseó este miércoles por plena cancha en medio de un partido correspondiente a los octavos de final del Challenger 100 de Temuco.

El animal apareció por sorpresa en la Cancha 2 del ‘Germán Becker’, en momentos que se disputaba el cuarto juego del primer set entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y el brasileño Daniel Dutra da Silva.

Cuando el oriundo de Guayaquil se disponía a sacar, con ventaja tras un 40-40, el can hizo acto de presencia desde una esquina y cruzó la cancha de superficie dura.

Al observar la curiosa escena, el umpire bajó inmediatamente de su silla para sacar al perro de la pista. Sin mediar mayor intervención, ni provocación, el animal dejó tranquilamente el court por un costado.

Finalmente, Dutra da Silva se quedó con la victoria con parciales de 7-6(2) y 6-3, timbrando su boleto a los cuartos de final del torneo nacional que entrega 133 mil dólares en premios.

Recordar que Tomás Barrios y Matías Soto son los representantes chilenos con vida en este certamen en la región de La Araucanía.

🦮🦮🦮

Um doguinho caramelo entrou na quarta do Challenger de Temuco 🇨🇱 no jogo do brasileiro Daniel Dutra da Silva pic.twitter.com/f3JGIKPnwl

— Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) November 27, 2024