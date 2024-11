Steve Johnson fue un tenista estadounidense que logró cuatro títulos de la ATP, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y alcanzó como mejor ranking la posición 21º.

Y el californiano de 34 años, también ganador de seis Challenger Series, sacó a colación una anécdota con el actual número uno de la clasificación mundial de la ATP, Jannik Sinner.

En un podcast con otras figuras del tenis estadounidense, denominado Nothing Major, Johnson recordó cuando casi se retiró del tenis al perder ante un joven Sinner de 17 años, que recién jugaba su tercer partido en la categoría ATP.

“Todo sucedió en el torneo de Roma, en 2019. Yo estaba jugando bien, era 59 del mundo y tenía buenas sensaciones. En la primera ronda me tocó con Sinner, tenía 17 años y era muy delgado, no veía que pudiera hacerme daño”, relató de entrada.

Luego, el norteamericano que colgó la raqueta en marzo pasado contó que “gané el primer set fácilmente, pero empecé mal el segundo set, cometí errores e hice un tenis horrible. Nos fuimos al tercero, tuve opciones de ganar y se me escapó finalmente”.

Un traspié ante el italiano que nunca olvidó Johnson y que lo tuvo al borde de tomar una drástica decisión. “Cuando llegué al vestuario llamé a mi agente y le dije que anulara mis siguientes compromisos, que me retiraba del tenis, no podía aceptar la vergüenza de perder con ese chico. Le dije que había sido derrotado por un niño de 17 años que era malísimo”, dijo.

“Tanto mi entrenador como mi agente me dijeron que le diera tiempo a Jannik, que creían que iba a ser un gran jugador. Yo estaba convencido de que él iba a ganar un partido en su vida y sería contra mí. La vergüenza me carcomía”, complementó.

Para cerrar, Johnson admitió estar completamente equivocado en su apreciación sobre el hoy 1º del orbe. “No imaginé que dentro de cuatro años Jannik Sinner estaría ganando cien millones de dólares al año, ganando Grand Slams y siendo, por lejos, el mejor jugador del mundo”, sentenció.

El nacido en San Candido domina en la actualidad el tenis mundial. Este 2024 ganó 9 títulos (2 Grand Slam, 3 Masters 1000, 2 ATP 500, un ATP Finals y una Copa Davis) y alcanzó un envidiable registro de 73 victorias y solo 6 derrotas.

Steve Johnson telling the story on how he almost quit tennis because he lost a match against a very skinny, young tennis player Jannik Sinner, on the Center Court in Rome:

…"I started to talk to my agent, and couple of the other coaches and they were like, give it time, like… pic.twitter.com/je76EvrUMl

— ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ꜱɪɴⁿᵉʳ (@Dariadda) November 26, 2024