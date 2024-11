El chileno Alejandro Tabilo, 23° del ranking mundial, destaca en la lista de nominados a los ATP Awards, los premios que galardonan a lo mejor de la temporada en el tenis.

Este lunes se revelaron los postulantes a las cuatro categorías en las que votan los jugadores, así como el reconocimiento a “Mejor entrenador del año”.

En esa categoría, Xavier Malisse (Alexei Popyrin), Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard), Michael Russell (Taylor Fritz), Brad Stine (Tommy Paul) y James Trotman (Jack Draper) son los candidatos.

Mientras, el Premio Stefan Edberg a la Deportividad se definirá entre Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov, Casper Ruud y el retirado Dominic Thiem.

Most Improved Player of the Year 👏 #ATPAwards pic.twitter.com/LjzZrvlaNA

— ATP Tour (@atptour) November 25, 2024