En un inesperado resultado, Rafael Nadal cayó ante Botic Van de Zandschulp por 6-4 y 6-4 en la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Países Bajos, dejando a los neerlandeses en ventaja. Este torneo marca la despedida de Nadal como profesional, y si España no logra revertir la serie, este habrá sido su último partido. El neerlandés dominó el encuentro en el Palacio de los Deportes de Málaga, aprovechando la inactividad de Nadal, quien no competía individualmente desde los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de los esfuerzos del legendario tenista español, Van de Zandschulp se llevó la victoria en una hora y 53 minutos. Ahora, la serie queda en manos de Carlos Alcaraz para España, en el siguiente enfrentamiento contra Tallon Griekspoor.

Rafael Nadal cayó contra Botic Van de Zandschulp por 6-4 y 6-4, lo que puso a Países Bajos por delante en la eliminatoria ante España en los cuartos de final de la Copa Davis.

La serie, que se disputa en el Palacio de los Deportes de Málaga, es el último torneo que ‘Rafa’ disputará como profesional: si su país no revierte la serie, éste habrá sido su último partido.

El neerlandés, que había perdido los dos enfrentamientos anteriores con el balear, ambos en el 2022, no dio opción a Nadal que no competía un encuentro individual desde finales de julio, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ganó en una hora y 53 minutos.

Un golpe de derecha que estrelló contra la red fue el último de Nadal en el duelo contra el número dos neerlandés. Asumió su derrota como siempre el ganador de veintidós títulos del Grand Slam, que desde el centro de la pista saludó a los miles de seguidores que invadieron el recinto malagueño.

Esta vez no hubo épica. Nadal acusó la inactividad. La reciente y la que arrastra desde hace casi dos años. Esa que no le ha terminado de permitir volver a ser el mismo y el que le ha arrastrado hacia una retirada con la que todavía no pensaba.

No se presentaba Rafa a un partido individual, oficial, de competición, desde que perdió en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024, sobre tierra, en el recinto de Roland Garros, en la cancha emblemática para él y su leyenda Suzanne Lenglen.

Han pasado tres meses y medio desde entonces, desde aquella derrota con Novak Djokovic. Después vino el anuncio de su adiós como profesional. No se sentía competitivo.

Nadal aguantó el tipo los ocho primeros juegos. Pero mientras sacaba adelante con apuros, a duras penas su saque, el neerlandés lo hacía con soltura. Y se apoyaba después con tiros certeros, a los ángulos, a los que no llegaba Rafa, sin las piernas ya de hace algunos años. En cuanto Botic quebró, en el noveno, y consolidó después, en el décimo para cerrar el set, todo le llegó rodado.

El balear no encontraba la forma de llevar las dudas a su adversario. Puso todo como siempre. Pero lo que siguió fue peor; de entrada, perdió su servicio en el inicio del segundo set y el neerlandés ya dispuso de una renta de 2-0 que se disparó a 4-1 cuando volvió a quebrar en el quinto.

Se aferró a la pista, a su historia, a la épica, cuando rompió en el siguiente por primera vez. Soltó el puño en ese momento. Resistió hasta el 5-4. Van de Zandschulp no concedió más y cerró su triunfo en una hora y 53 minutos.

El duelo entre España y Países Bajos queda en manos de Carlos Alcaraz, quien se enfrentará a Tallon Griekspoor en el otro choque de individuales y también está incluido por el capitán David Ferrer como componente del dobles junto a Marcel Granollers.