El tenista australiano Alexei Popyrin, 24° del ranking ATP, derrotó este miércoles al ruso Daniil Medvedev, cuarto favorito, en la segunda ronda del Masters 1.000 de París.

6-4, 2-6 y 7-6 (4) se impuso el oceánico, quien en el noveno juego del tercer set vivió un insólito momento cuando, por error de los jueces, le arrebataron un punto que había ganado.

Con punto de quiebre en contra, un ‘globo’ del australiano fue cantado malo por los referís, pese a que los tenistas siguieron la jugada y se resolvió a favor del australiano.

“Se debe repetir el punto”, dijo el umpire, provocando la furia de Popyrin. “¡Pero qué mierda!”, gritó el australiano.

Los reclamos del 24° del mundo incluso fueron apoyados por el juez de silla. “Es una decisión terrible, lo sé. Pero no hay nada que se pueda hacer”, dijo el referí.

Los reclamos de Alexei Popyrin no se detuvieron: “¿Cómo cantan esa pelota mala? Esto es una mierda, no quiero jugar. Es una mierda, es ridículo”.

Por fortuna para el australiano, igual pudo ganar el juego y se quedó con el partido ante Medvedev.

Line judge calls a ball out during a rally between Popyrin & Medvedev.

Replay shows it was in but umpire says it will be replay the point.

Umpire says “that’s a terrible call, I know”

Popyrin says ‘that’s f*cked up, I don’t want to play’pic.twitter.com/aGKYeIgskN

