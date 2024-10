Guillermo ‘Mago’ Coria, actual capitán del equipo de Argentina de Copa Davis reclamó “el mismo trato para todos” de las autoridades deportivas en estos asuntos, en alusión al italiano Jannik Sinner librado de una sanción.

El número uno del mundo actual dio positivo en marzo pasado en un control realizado en Indian Wells de clostebol, en niveles bajos. Se hizo público en septiembre, tras ganar el Abierto de Estados Unidos. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le exculpó.

“Lo que todo el mundo reclama y lo que comentan todos jugadores es que sea justo para todos. Porque si no es justo un tenista no se siente en igualdad de condiciones. ¿Por qué a un 200 del mundo igual lo hundís y le recortáis todas las posibilidades?, siempre hablando de un caso igual, claro”, dijo a la Agencia EFE Guillermo Coria.

Cabe recordar que el Mago Coria fue suspendido durante siete meses por un positivo de dopaje, por nandrolona.

“A mí a mí me tocó vivirlo. Hemos sufrido mucho los tenistas argentinos, sobre todo en cómo te miran de reojo tus colegas, que tampoco está bueno. Lo único que yo que siempre pido, no sé bien el caso y no puedo opinar, no estoy muy enterado, pero lo que digo es que las cosas tienen que ser claras y justas para todos”, dijo el capitán del equipo argentino de Copa Davis

Agregó que “los ejemplos siempre son positivos. Sobre todo cuando le pasa a un referente. La pena tiene que ser de la misma manera que sea cual sea el ranking”, insistió el argentino.

“No sé como está el caso ahora. La decisión que se tome que sea la justa y para todos iguales. Clara y concreta. Que sea justa y para todos igual”.