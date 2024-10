El tenista chileno Alejandro Tabilo, 21° del ranking mundial, perdió ante el ruso Andrey Rublev (7°) y quedó eliminado en los octavos de final del ATP 500 de Basilea (Suiza).

‘Jano’ dio pelea en la primera manga, pero fue ampliamente superado por su rival en el segundo set: terminó cayendo 7-6 (3) y 6-1.

En un parejo primer set, donde ningún jugador pudo hacerse con el servicio de su rival, todo se resolvió en el tie break.

Ahí, Tabilo desaprovechó una pelota que pudo dejar el marcador 4-2 a su favor y, finalmente cedió la manga por 7-3.

Ya en el segundo parcial, Rublev sacó a relucir su jerarquía: no le dio chances al chileno y le rompió el saque en el segundo game.

El ruso repitió la dosis en el sexto juego, con lo terminó inclinando la balanza a su favor para imponerse 6-1.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo debutó en el torneo suizo venciendo al croata Marin Cilic. La victoria, le permitiría mantener su lugar en el ranking.

He's going to take some stopping ❤️‍🔥

Top seed @AndreyRublev97 locks in his 13th quarter-final on the season! #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/i0ClulJwQD

— ATP Tour (@atptour) October 23, 2024