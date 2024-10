El tenista español Rafael Nadal, quien anunció hace unos días su retiro del profesionalismo, recibió un curioso regalo en el cierre del torneo de exhibición “Six Kings Slam”, disputado en Riad (Arabia Saudita).

Tras su partido ante el serbio Novak Djokovic, por el tercer y cuarto puesto del torneo amistoso, ‘Rafa’ recibió una raqueta de tamaño real hecha de oro sólido.

Una vez concluido el choque -con la victoria de ‘Nole’- y tras los discursos de rigor de ambos protagonistas, llegó el momento de los reconocimientos.

Turki Al sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudí, que presidió la competición, hizo entrega de un maletín al español, que, al abrirlo, se encontró con la impactante raqueta de oro.

Antes, la organización había reconocido el recorrido y la carrera del legendario deportista español, ganador de veintidós títulos del Grand Slam.

“Agradezco la organización estos días increíbles y uno de los públicos más apasionados”, destacó Rafael Nadal tras su último apretón contra Novak Djokovic.

بطل التنس رافائيل نادال أسطورة الملاعب الترابية، قدم الكثير لمحبي التنس من حول العالم، شكراً رافائيل 🎾❤️

Tennis champion Rafael Nadal, the legend of clay courts, has given so much to tennis and tennis fans. Thank you, Rafael 🎾❤️#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/lBiMIUwjnL

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2024