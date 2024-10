El chileno Alejandro Tabilo, segundo cabeza de serie, quedó eliminado en los cuartos de final del torneo de Almaty (Kazajistán), al perder ante el canadiense Gabriel Diallo, 118 del ranking ATP.

Tabilo, 23° del mundo, cedió en dos horas después de llevarse la manga inicial por 6-3.

Todo le funcionaba a la perfección para el chileno, hasta que cedió su servicio en el sexto juego del segundo parcial y ahí cambió el decorado y el rumbo del encuentro.

Otra ruptura, esta vez en el tercer juego de la tercera manga, acabó por definir el choque a favor del jugador canadiense: fue 3-6, 6-3 y 6-4 a favor del norteamericano.

Alejandro Tabilo llegó a Almaty necesitado de recuperar su mejor versión, tras haber perdido nueve de sus últimos diez partidos.

Diallo, por su parte, se planta por primera vez en una semifinal de un torneo ATP. Se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo (31°), cuarto cabeza de serie.

