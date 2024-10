Alejandro Tabilo (N°23) hizo madrugar a muchos hinchas nacionales para demostrar todo su talento con la raqueta y conseguir una excelente victoria en los octavos de final del ATP 250 de Almaty en Kazajistán.

El chileno se estrenó en los octavos de final de la competición debido a su ranking y al frente tuvo un intenso rival como lo fue el alemán Maximilian Marterer, actual N°114 del mundo que sucumbió ante el poderío de Tabilo.

Alejandro se quedó con el primer set sin mayor esfuerzo, superando con creces lo realizado por el germano y consolidando su juego con un contundente 6-2.

Ya en el segundo set, Marterer intentó meterse en partido, pero le fue casi imposible poder superar a un inspirado Tabilo que solo tuvo que poner un poco más de intensidad en el cierre del cotejo para quedarse la última manga por 6-4.

Con este resultado, Alejandro Tabilo logró avanzar en Kazajistán e ingresó a la fase de los mejores 8 del torneo, en donde enfrentará al canadiense Gabriel Diallo, N°118 del mundo.

Dominant display💪

Alejandro Tabilo beats Maximilian Marterer 6-2 6-4 to reach the last 🎱#AlmatyOpen pic.twitter.com/0iVdSQ4weq

— Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2024