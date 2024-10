El tenista chileno Nicolás Jarry (34º de la ATP) sonríe tras su victoria en la primera ronda del Open 250 de Estocolmo, en Suecia, al vencer al local Elias Ymer en un intenso partido que culminó con un emocionante tiebreak.

El marcador benefició a ‘La Torre’ sobre el escandinavo con parciales de 2-6, 6-4 y 7-6, en un electrizante desenlace y un punto final que dio que hablar.

En el match point a favor del nacional, Ymer reclamó al juez de silla que Jarry tocó la red antes del punto que le dio el triunfo.

Sin embargo, el umpire Manuel Absolu desestimó una falta en el nieto de Jaime Fillol. Tras cartón, el suizo no escondió su molestia y luego de un par de segundos terminó por estrecharle la mano a Jarry.

Apenas finalizado el match, la segunda raqueta nacional declaró que “aún estoy con la tensión y sin poder procesar el partido, pero fue una batalla donde me sentí muy mal al principio y lo pude dar vuelta”.

“Me pude mantener (en el partido), tratando de bajar todas las dudas mentales. Siguen siendo momentos difíciles, así que contento con el nivel que pude mostrar al final, por haber ganado, seguir en competencia y poco a poco seguir sumando buenos partidos”, cerró.

Por los octavos de final, Nicolás Jarry se medirá este jueves 17 de octubre ante el serbio Miami Kecmanović (55º del mundo).

This ending to the Nicolas Jarry vs Elias Ymer match in Stockholm, Sweden a moment ago. Haven't seen anything like it in indoor tennis in recent times.

Why couldn't the chair umpire take a few moments to check video replay before giving the match away? pic.twitter.com/kdehVNuyUI

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) October 15, 2024