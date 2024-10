El suizo Roger Federer reaccionó de inmediato este jueves al anuncio de retiro de su amigo Rafael Nadal, quien oficializó su adiós al tenis profesional tras la Final a 8 de la Copa Davis en Málaga (19 al 24 de noviembre).

El helvético, uno de los grandes rivales históricos del de Manacor, reconoció que fue “un absoluto honor” el haber compartido pista con Rafa, al que dio las gracias “por los recuerdos inolvidables“.

“Vaya carrera Rafa. Siempre esperé que este día no llegaría nunca. Gracias por los recuerdos inolvidables y por todos tus increíbles logros en el juego que amamos. Ha sido un absoluto honor”, escribió Federer en la cuenta del español en Instagram.

Recordar que Federer y Nadal protagonizaron en septiembre de 2022 una de las imágenes icónicas de la historia del tenis. Lloraron conjuntamente en el momento del adiós del suizo, que estuvo acompañado por el español durante la Laver Cup de Londres.

Ambos llegaron, además, a lo más alto del ranking ATP y estuvieron durante muchas semanas en la cima. Jugaron algunos de los mejores partidos de tenis de toda la historia, destacando finales épicas en Wimbledon, Roland Garros y Australia.

Rafa se retira del tenis a los 38 años de edad. “La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión”, comunicó el balear.