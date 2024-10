La tenista española Paula Badosa pidió disculpas a sus seguidores tras generar controversia con una pose considerada ofensiva en una publicación en redes sociales. En la imagen, la número 15 del ranking mundial usaba palillos de comer para imitar ojos rasgados, lo que fue interpretado como despreciativo y racista por los usuarios. Tras la polémica, la deportista de 26 años eliminó la foto y explicó en Instagram que no tenía intención de ofender a la gente asiática, sino que simplemente estaba bromeando con su cara y arrugas. Badosa aseguró amar Asia y a su gente, asumiendo toda la responsabilidad por el error y prometiendo aprender de esta situación.

La tenista española Paula Badosa se disculpó en las últimas horas con los fanáticos después de desatar una controversia con una pose “ofensiva” en una publicación en las redes sociales.

La número 15 del ranking mundial pidió perdón por una foto que subió su entrenador a redes sociales en la que la jugadora utilizaba los palillos de comer para imitar unos ojos rasgados. Los usuarios lo consideraron despreciativo y racista.

Esto ocurrió luego que Badosa cayera en las semifinales del WTA 1000 de China a manos de la estrella estadounidense Coco Gauff, quien acabó ganando el torneo.

La deportista de 26 años pidió a su coach borrar la foto y se defendió en Instagram. ”Oh, no, por favor, no lo interpreten así. Nunca pensé que se entendería de esa manera. No estaba imitando a la gente asiática, estaba solo bromeando con mi cara y mis arrugas”, escribió.

“Amo Asia, con su gente, que es de mi favorita, y tengo muchos amigos asiáticos. Son los mejores“, agregó.

Para cerrar, la ganadora de cuatro torneos del circuito profesional señaló que “no sabía que esto era ofensivo ni podía significar racismo, lo siento mucho. Asumo toda la responsabilidad y ha sido un error. Estos fallos me harán aprender para la próxima. Espero que lo entiendan… Los quiero a todos”.

Apuntar que Badosa renunció esta semana a disputar el torneo de Wuhan (China), en el que iba a debutar este martes, debido a una gastroenteritis.

La australiana Ajla Tomljanovic iba a ser su primera rival. La española fue sustituida en el cuadro por la italiana Lucia Bronzetti.