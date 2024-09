El tenista chileno Alejandro Tabilo se quedó sin la Laver Cup, que enfrenta a los bloques de Europa y el resto del Mundo y en cuya última jornada, pese a su victoria el sábado en el dobles con Ben Shelton ante Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas, no participó.

La jornada, a la que se había llegado con ventaja para el combinado intercontinental de 8-4 en el balance general, arrancó con la victoria del español Carlos Alcaraz, en pareja con el propio Ruud, sobre la dupla norteamericana integrada por Ben Shelton y Frances Tiafoe, a la que batieron por 6-2 y 7-6 (8-6) y acercaron a Europa 8-7.

En le siguiente duelo, ya de individuales, el propio Shelton derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-7 (6-8), 7-5 y 10-7, y devolvía 4 puntos de superioridad al combinado capitaneado por John McEnroe, que se quedaba a un triunfo de la victoria.

El alemán Alexander Zverev se encargó se enviar la contienda al cuarto duelo final tras remontar de manera agónica a Tiafoe por 6-7 (5-7), 7-5 y 10-5.

En ese último enfrentamiento, Alcaraz no perdonó la ocasión de culminar ante Taylor Fritz (6-2 y 7-5) una remontada que le dio a los europeos el quinto título de la competición que mide a los mejores bloques continentales.

