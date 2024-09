Este lunes se conoció la última actualización del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP, con noticias para los tenistas chilenos.

Uno de los que se vio favorecido con la nueva configuración de la lista mundial es Cristian Garin, quien subió dos posiciones en el ranking, situándose en el puesto 114°.

Noticia que Garín la recibe justo después de dar a conocer que comenzará a trabajar en conjunto con el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú.

Tras su victoria en la Davis, el otrora 17° del mundo confirmó que dejó de trabajar con el exjugador Gonzalo Lama y que, ahora, Nicolás Massú liderará un equipo con el que espera volver a la élite del tenis.

“Él me va a ayudar a armar un plan para volver a estar en la élite, estar arriba. Llevo dos días trabajando muy bien de nuevo. Hoy es tercer día de competencia. Está bueno tener un triunfo así después de lo difícil que ha sido”, dijo Garin.

Eso sí, Cristian Garin detalló que Nicolás Massú “no va a ser mi entrenador, pero me va a ayudar a armar todo. Yo confío mucho en él y un problema que he tenido en el último tiempo ha sido la confianza en los que he tenido cerca. Ya con la charla que tuve, me ha ayudado”.

Cabe destacar que el próximo desafío de Garin será el Challenger de Antofagasta, que se disputará entre el 23 y el 29 de septiembre.

Los chilenos en el ranking del tenis mundial

Por su parte, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry mantuvieron sus posiciones en el ranking, ocupando el 22° y 28° lugar, respectivamente. En los próximos desafíos, Tabilo participará en la Copa Laver, mientras que Jarry no se moverá de China y competirá en el ATP de Chengdu.

En tanto, la cuarta raqueta nacional sigue en manos de Tomás Barrios, quien escalé tres posiciones y se encuentra en el puesto 159°. Ahora, se prepara para participar en el Challenger de Bad Waltersdorf, en Austria.

22. Alejandro Tabilo 1.963 (0)

28. Nicolás Jarry 1.595 (0)

114. Cristian Garin 508 (+2)

159. Tomás Barrios 370 (+3)

311. Matías Soto 167 (0)

663. Diego Fernández 45 (-1)

799. Gonzalo Lama 26 (+5)

839. Ignacio Becerra 23 (+1)

910. Daniel Núñez 18 (+20)

Sinner no se mueve del TOP 1 del ranking ATP

Donde no hay cambios es en la cima misma del ranking, con el italiano Jannik Sinner manteniendo el liderato.

Eso sí, ya no es Novak Djokovic el que lo segunda, siendo desplazado por el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.