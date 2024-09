El equipo chileno de Copa Davis se despidió de las Finales del torneo al ser derrotado por Estados Unidos y Alemania en la fase de grupos. Cristian Garin, quien sufrió una contractura paracervical, fue reemplazado de último momento por Tomás Barrios para el enfrentamiento contra Alemania, lo que generó molestia en el capitán Nicolás Massú. Esta no es la primera vez que Garin se baja de la Davis por motivos relacionados con su calendario en el circuito y lesiones anteriores, por lo que se analiza la posibilidad de no convocarlo nuevamente al equipo.

El equipo chileno de Copa Davis quedó sin opción de avanzar a las Finales del tradicional certamen tenístico por naciones, que se juegan en noviembre en España, al caer sin apelación en la fase de grupos ante Estados Unidos y Alemania.

Para el cruce ante los germanos hubo un cambio de última hora. Tomás Barrios debió tomar el lugar de un lesionado Cristian Garin, quien a pocas horas de la serie acusó una contractura paracervical.

El problema físico que acusó ‘Gago’ en el cuello, encima de la segunda confrontación por el Grupo C, generó molestia en el capitán Nicolás Massú y en el resto del team nacional, de acuerdo a Cooperativa.

El reportero indicó desde Zhuhai, China, que la incomodidad con el ariqueño pasa porque cada vez que existe un escenario de presión, Garin busca una excusa para restarse.

El pasado 11 de septiembre, Cristian Garin fue el primer chileno en entrar a la cancha en el estreno ante Estados Unidos, cayendo en una dura lucha ante Reilly Opelka por 6-3, 4-6 y 7-6.

“Ayer (miércoles) en la cena, cuando tuve que dar el equipo, el planteamiento era el mismo para los singles de hoy (jueves), que eran Tabilo con Cristian (Garin). Y hoy (jueves) en la mañana, muy temprano cuando nos tocó preparar la venida hacia el club, Cristian comentó al cuerpo médico que tenía un tema en la zona cervical del cuello, eso fue muy temprano, y tuvimos que preparar a Tomi (Barrios) para que estuviera atento”, declaró Massú.

“Los partidos son a las 11 de la mañana (hora china), y después de eso no la puedes cambiar, y en una conversación con Cristian en el calentamiento me comentó que estaba al 70 por ciento, y que no estaba listo para jugar, y eso afecta a un deportista, por lo que tuve que tomar esa decisión”, añadió el doble campeón olímpico.

No es primera vez que ocurre esta situación con ‘Gago’. También se bajó de la Davis en 2016, 2018 y 2020 por anteponer su calendario en el circuito, buscar subir posiciones en el ranking ATP y privilegiar la recuperación de una lesión a la espalda, respectivamente.

Incluso, de acuerdo al citado medio, se analiza seriamente la opción de no volver a llamar a Garin al equipo chileno de Copa Davis.