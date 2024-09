Alemania, mermada por las ausencias de sus principales jugadores, tuvo un contundente arranque en la fase de grupos de la Copa Davis y ganó con autoridad por 3-0 a Eslovaquia, en el cara a cara de apertura del Grupo C, con sede en Zhuhai, China.

Sin su principal estrella, Alexander Zverev y sin Jan Lennard Struff ni Dominik Koepfer ni Daniel Altmaier, bajas de última hora, obtuvo su primera victoria en un cuarteto que completan Estados Unidos y Chile.

Alemania, a pesar de no contar con sus cuatro mejores raquetas, venció a Eslovaquia por 3-0 en el Henggin International Tennis Center de Zhuhai. El cuadro de Michael Kohlmann inició su participación en una Fase Final con un firme triunfo de Maximilian Marterer sobre Lukas Klein por 6-4 y 7-5, en una hora y 31 minutos.

El buen arranque germano lo completó, con muchos más apuros Yannick Hanfmann, 96 del ránking ATP. El alemán necesitó tres mangas para derribar a Jozef Kovalik por 3-6, 6-3 y 7-6(3), tras dos horas y 17 minutos, a un adversario al que había ganado ya en Braunschweib pero con el que había perdido después, en el 2021 en Tulln, Austria. Ambos duelos fueron en arcilla. Nunca en pista dura como el disputado en Zhuzai.

El dobles redondeó el estupendo debut alemán porque Kevin Krawietz y Tim Puetz se impusieron a Lukas Klein e Igor Zelenay por 7-5 y 6-3. Los finalistas del Abierto de Estados Unidos alargaron su buena racha como equipo. Desde que iniciaron su recorrido en dobles solo han encajado una derrota.

Alemania, por tanto, lidera el Grupo C de la Copa Davis. El miércoles entrarán en acción los otros dos componentes del cuarteto con Chile enfrentando a Estados Unidos.

A strong display from the German team 🇩🇪💪

Kevin Krawietz and Tim Puetz defeat Lukas Klein and Igor Zelenay 7-5 6-3 to give Germany a clean sweep on Day 1 in Zhuhai 📍#DavisCup pic.twitter.com/RGas0VnhNb

— Davis Cup (@DavisCup) September 10, 2024