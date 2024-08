Alejandro Tabilo ha tenido una excelente temporada en el circuito ATP y en la actualidad, goza de ser el mejor tenista sudamericano en el ranking a nivel internacional, siendo el N°21 en la clasificación mundial.

Su grandes actuaciones, combinadas con su citación a la Laver Cup como integrante del equipo Resto del Mundo ante los europeos, lo apuntan a seguir subiendo en su proyección como tenista profesional.

En una entrevista con la página oficial del ATP, Tabilo partió detallando que “este año ha sido increíble. Nunca hubiera podido soñar que iba a estar Top 20 este año”.

Fue ahí donde dejó una nueva tarea para su futuro como tenista al asegurar que “un próximo objetivo en el ranking para el resto de año, quedando muy pocos torneos, podría ser el top 15″.

“Sería extraordinario para mí, y apuntándole a los diez mejores”, añadió.

Posteriormente, habló de sus entrenamientos y nuevos objetivos de la mano de su entrenador, Horacio Matta.

Con relación a esto, el zurdo sentenció que “hemos estado trabajando un poco el saque y arreglando algunos detalles como la derecha. Horacio me está ayudando mucho. Me ha estado aportando muchas cosas buenas”.

“Ahora soy un jugador mucho más decisivo o decidido, que sabe qué quiere hacer con su juego, qué quiere ejecutar”, destacó.

“Y con todo lo que hemos trabajado, he estado más efectivo y ganando más puntos. Esos detalles chiquititos que hemos mejorado me han hecho más agresivo. Me hacen jugar con más margen y me ayudan a pegar más”, finalizó.

Ahora, Tabilo prepara su debut en el US Open, instancia en donde enfrentará al belga David Goffin, N°78 del circuito ATP.