El tenista chileno, Marcelo Tomás Barrios, 207 del ranking ATP, derrotó al neerlandés Max Houkes, (386 ATP) en la semifinal del Challenger de Amersfoort, Países Bajos (antes conocido como Holanda).

El nacional debió luchar para llevarse el encuentro ante el local, luego de perder el primer set. No obstante en la segunda y tercera manga demostró la diferencia de nivel, para quedarse con el partido por parciales de 6-7 (7), 6-4 y 6-1.

Tal como en el duelo de cuartos de final, la primera manga fue pareja, con un local sacando una leve, pero suficiente, ventaja en el desempate.

Ya en el segundo parcial, Tomás Barrios sacó a relucir su mejor repertorio, el mismo que lo llevó a la final del Challenger de Triest, en Italia, la semana anterior.

Mientras que en el tercer set, el chileno estuvo mucho más sólido en su saque, así como también la devolución.

El chileno registró en todo el encuentro 4 aces, contra uno de su rival. Además, tuvo 65% de primer servicio, así como 76% de puntos ganados en el 1er servicio y 65% de puntos ganados con el 2do servicio.

Tomás Barrios ahora se prepara para enfrentar su segunda final en el circuito Challenger en menos de una semana.

Y es que el domingo 14 de julio, el tenista chileno y miembro del equipo olímpico que representará a Chile en París 2024, disputó la final del Challenger de Triest, en Italia.

En esa oportunidad, Barrios cayó ante el argentino Federico Agustín Gómez, por 6-1 y 6-2.

Ahora, el chileno enfrentará al ruso Alexey Zakharov, actual 442 del ranking ATP y con quien no registra duelos anteriores.

El partido debería disputarse este domingo, en horario por definir. Cabe destacar que el originario de Moscú viene desde la clasificatoria del torneo y que esta será su primera final del circuito.

