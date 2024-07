Una paliza en Wimbledon. El español Carlos Alcaraz se convirtió en campeón de la edición 2024 del ‘gigante inglés’ tras barrer en la gran final a la leyenda Novak Djokovic.

El hispano exhibió lo mejor de su repertorio y se quedó con una contundente victoria en sets consecutivos: 6-2, 6-2 y 7-6.

The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh

Dos horas y 27 minutos necesitó Alcaraz para llevarse el duelo de una forma aplastante ante el exnúmero 1 del Mundo.

El registro pudo ser menor, pues el español estuvo 5-4 arriba en tercer set y con tres puntos de campeonato. Sin embargo, Novak reaccionó y hasta terminó quebrando.

Ese parcial se acabó decidiendo en el tiebreak, donde el oriundo de El Palmar se impuso 7-4

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024