El estadounidense Taylor Fritz completó una de las grandes remontadas del Abierto de Wimbledon al levantar dos sets al alemán Alexander Zverev (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 6-3) y meterse por primera vez en dos años en los cuartos de final del ‘Grande’ sobre césped.

Zverev, que lució una protección en la rodilla por el golpe que se dio en el partido ante Cameron Norrie, dejó escapar una ventaja de dos mangas y se derrumbó físicamente en la quinta.

Hasta este lunes, Fritz –verdugo del chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda– solo había remontado dos sets en contra en dos ocasiones en su carrera, en el US Open 2017 ante Mischa Zverev (hermano de Alexander) y en el Abierto de Australia en 2020 contra Kevin Anderson.

En el caso de Zverev, el germano ya había perdido esta ventaja en la final del US Open en 2020 contra Dominic Thiem y en las semifinales del Abierto de Australia en enero de este año.

Fue un partido hecho para sacadores, con el techo de la pista central cerrado desde el principio por la amenaza de lluvia. Zverev conectó 19 saques directos y 69 golpes ganadores y Fritz, 14 ‘aces’ y 53 ‘winners’ además de que en todo el encuentro solo hubo seis pelotas de quiebre y tres ‘breaks’ convertidos.

Es la segunda vez en su carrera que Fritz llega hasta los cuartos de final de Wimbledon, después de la edición de 2022 en la que perdió ante un lesionado Rafael Nadal.

El estadounidense se medirá al italiano Lorenzo Musetti, que desarmó el saque de Giovanni Mpetshi Perricard, que solo pudo sumar diez saques directos y perdió por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2. Musetti, finalista en Queen’s hace dos semanas, forzó 15 pelotas de rotura y rompió en cinco ocasiones el saque del francés, que había sido el mejor sacador del torneo.

Fritz domina el cara a cara ante Musetti, con triunfos en Wimbledon 2022 y en la Copa Davis el mismo año, mientras que el italiano se llevó el duelo de este año en Montecarlo.

