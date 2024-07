El tenista Andrey Rublev protagonizó una nueva polémica en el circuito ATP. Esta vez, por un fuerte arrebato en pleno duelo de Wimbledon ante el argentino Francisco Comesaña (122°).

El ruso, sexto del ranking mundial, explotó contra su propio desempeño en el césped londinense y, furioso, golpeó su raqueta contra su rodilla en al menos cinco ocasiones.

I think Rublev needs to see a sports psychologist. This happens far too often, and it's pretty excessive. pic.twitter.com/oneqavULmK

— Bill Cooney (@BillCooney) July 2, 2024