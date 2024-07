Uno de los duelos más calientes de lo que va en la presente edición de Wimbledon protagonizan el británico Daniel Evans y el chileno Alejandro Tabilo.

El compromiso, que se vio suspendido en el segundo set, entró en una polémica luego que el británico, desde el primer parcial, pidiera una y otra vez que el juego fuera detenido.

Según reportó Ariel Román, periodista del sitio especializado Séptimo Game presente en el césped inglés, Evans, evidentemente molesto pues aseguraba que la pista estaba resbalosa, incluso discutió con la banca del ‘Jano’.

“Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así”, le habría dicho Evans a los asistentes de Tabilo, quienes habían celebrado que el chileno había levantado dos puntos de quiebre.

Una vez que el juez determinó aplazar el enfrentamiento, se vivió otro momento especial, con Tabilo lamentando la decisión y un Evans celebrando como si hubiese ganado un título. Increíble.

Consignar que el partido se paralizó cuando el resultado beneficiaba 6-2 y 3-3 a Tabilo.