Alejandro Tabilo alcanzó este viernes su cuarta final del año en el circuito mundial de tenis, luego de vencer a Gael Monfils en tres sets, duelo válido por el ATP de Mallorca, Espana.

Fue un duro encuentro, en el que el chileno se sobrepuso a un comienzo desfavorable, para ganar por parciales de 2-6, 6-2 y 7-6(3).

Luego del triunfo de la segunda raqueta nacional, se jugó la segunda semifinal del campeonato que se juega en césped. El duelo, animado por el británico Paul Jubb y el austríaco Sebastian Ofner.

En definitiva, el rival de Alejandro Tabilo será Ofner, actual 54° del ranking ATP, y con quien Jano no registra duelos anteriores.

Alejandro Tabilo quedó en la historia del tenis y del deporte nacional. El chileno nacido en Canadá alcanzó la tercera final de esta temporada en el circuito ATP, y todas han sido en distintas superficies.

Ganó el título en Auckland, en pista dura, fue finalista en el ATP de Santiago, sobre arcilla, y ahora jugará la final de Mallorca, en cancha de césped. A esto, se suma el título en el Challenger de Aix-en-Provence, Francia.

Además, con este triunfo igual un hito desde hace 47 años. En 1977, Jaime Fillol fue el último chileno en ser finalista en un torneo sobre pasto, en Nottingham. Desde ahí, ningún otro tenista nacional pudo volver a hacerlo.

Luego del notable triunfo ante Gael Monfils, con remontada incluida, Alejandro Tabilo el duelo definitivo en el ATP de Mallorca ante Sebastian Ofner.

Dicho partido se llevará a cabo este sábado 29 de junio, duelo que comenzará a las 9.00 horas. El partido, tal como la semifinal de este viernes, será transmitida por Star+ y Disney+.

