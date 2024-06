Alejandro Tabilo no lo podía creer. Su duelo de primera ronda en el torneo ATP 500 de Queen’s fue suspendido por petición de su rival, el español Alejandro Davidovich Fokina, debido al estado de la cancha.

Al momento de la solicitud del europeo, acusando que se resbalaba constantemente, la segunda raqueta nacional estaba arriba en el marcador por 7-6(6), 3-6 y 2-0. Estaba quiebre arriba en la manga decisiva.

Una determinación que no compartió ‘Jano’, que presentaba un gran rendimiento en la hora de la verdad. El chileno quería seguir jugando e incluso le comentó al supervisor del torneo que la cancha estaba apta para el normal desarrollo del encuentro.

La organización del certamen londinense sobre pasto hizo caso omiso a las palabras del zurdo nacido en Canadá, decidió finalmente suspender y deberá reprogramar el match de la ronda de 32 para este martes.

Este certamen le sirve al reciente semifinalista del Masters 1.000 de Roma de preparación para el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se inicia el 1 de julio.

