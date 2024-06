El tenista y leyenda del deporte, Rafael Nadal, rechazó un homenaje en su honor durante la última edición de Roland Garros luego de ser eliminado en primera ronda por Alexander Zverev. La directora del torneo, Amelie Mauresmo, reveló que tenían algo preparado para él, pero Nadal decidió no aceptarlo en el último momento. En una entrevista reciente, Nadal explicó que un homenaje prácticamente lo obligaba a no volver a jugar en Roland Garros, y prefirió no recibirlo en ese momento. Sin embargo, aseguró que si se realiza el homenaje cuando esté jubilado, asistirá como tal.

El tenista y leyenda del deporte, Rafael Nadal, tuvo palabras para el fallido homenaje para él durante la última edición de Roland Garros.“Teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos para que haga nada”, había dicho en su momento Amelie Mauresmo, directora de la tradicional competencia en la arcilla francesa.

Palabras que confirmó el propio Nadal en las últimas horas, en una entrevista a L’Equipe. “El torneo me lo ofreció, Amélie lo discutió con mi equipo. Al principio dije: ‘¡Está bien, hagámoslo!’. Pero en el último momento no quise, esa es la verdad”, afirmó.

Nadal y su amor por Roland Garros: “Un homenaje prácticamente me obligaba a no jugar más aquí”

En la conversación con el medio galo, Nadal profundizó sobre su rechazo: “Me hubiera dolido anunciar que era la última vez que jugaba el torneo, sabiendo que no tuve la oportunidad de prepararme como me hubiera gustado. Y nada te impide esperar un año”, explicó.

“Preferí no vivir con la idea de que me tuvieran que rendir un homenaje, porque prácticamente me obligaba a no jugar más aquí y no estaba preparado para eso en ese momento”, agregó.

Finalmente, Rafael Nadal remarcó que “si se realiza el homenaje y estoy jubilado, iré allí como jubilado”.