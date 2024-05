Fin del sueño y de una era. Rafael Nadal perdió en tres sets frente al alemán Alexander Zverev y quedó eliminado de Roland Garros, torneo que supo conquistar 14 veces en su carrera y se despidió del público bajo una ovación del público.

“No se si será mi última vez en Roland Garros, pero me voy cargado de amor en el lugar que más amo. Hay un gran porcentaje que no regrese, pero no puedo confirmarlo 100%”, dijo emocionado el tenista español.

Si bien ‘Rafa’ no quiere dar el adiós definitivo, su carrera llegaría a su fin este 2024 y se retirará del circuito profesional de forma definitiva tras competir en los Juegos Olímpicos.

“Felicitar a Sacha por su gran partido y le deseo todo lo mejor para lo que queda de torneo, sabiendo lo difícil que fue el momento en 2022”, continúo Nadal, recordando la grave lesión del alemán hace dos años en el mismo torneo.

“Ya lo he dicho antes: han sido dos años muy duros de lesiones. El proceso por el que he pasado para estar aquí no ha sido la preparación ideal y no he podido hacer más ante un gran jugador como Sacha”, complementó el otrora número uno del ranking ATP.

“No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público. Espero volver para los Juegos. Será otra oportunidad para mí”, concluyó Rafael Nadal.