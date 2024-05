Rafael Nadal se prepara para competir en Roland Garros con la debida motivación, destacando que, a pesar de tener opciones, no puede confirmar que sea su última participación. El tenista español ha podido entrenar sin molestias por primera vez, lo que le brinda esperanzas de ser competitivo en su próximo enfrentamiento contra Alexander Zverev. Aunque se siente mejor físicamente, Nadal reconoce que le falta rodaje y experiencia ante rivales de alto nivel. A pesar de los desafíos físicos de los últimos años, Nadal se siente en condiciones de alcanzar un gran nivel y no descarta seguir en el circuito un año más.

El español Rafael Nadal aseguró que afronta su participación en Roland Garros con la motivación necesaria, junto con destacar que “aunque hay opciones” no puede “asegurar que sea el último”.

El catorce veces ganador del torneo comentó que por vez primera ha podido entrenarse sin sentir molestias. Esto, le hace albergar esperanzas de ser competitivo a partir del próximo lunes, cuando en primera ronda cruce su raqueta con la del germano Alexander Zverev, número 4 del mundo.

Pero reconoció que lleva poco tiempo en esa buena condición, lo que le priva de referencias para saber si será suficiente como para competir con el reciente ganador de Roma.

“Tengo una pequeña esperanza de jugar bien”, dijo Rafa, que lo atribuyó al trabajo físico, que ha incidido también en su motivación.

“¿Cómo llego?, no lo sé,. Hace semana y media hice un desastre en Roma. Lo demás son especulaciones. Internamente me siento mejor, en todos los sentidos, físicamente también, pero uno de los peores sorteos posibles”, reconoció.

“Esta es la primera semana que me siento libre de poder jugar pensando en la pelota y poco más (…) Puedo jugar contra cualquiera y no me siento peor que los otros, eso me da esperanza”, agregó el español, que ha entrenado estos días con Daniil Medvedev, Hoger Rune, Stan Wawrinka, Sebastian Korda y Mariano Navone.

No obstante, advirtió que “eso es en el entrenamiento”, antes de señalar que lleva mucho tiempo sin medirse en competición a un rival de la talla de Zverev.

En su plan, dijo, estaba tener el nivel actual hace un mes y medio, para afrontar en mejores condiciones la gira de tierra batida desde Montecarlo. Sin embargo, el físico no se lo permitió, lo que le hace llegar sin rodaje.

Nadal reconoció que estos dos últimos años no han sido fácil, que la recuperación ha sido dura y que, por momentos, afectó a su moral, lo que le hizo pensar que no podría regresar a las pistas.

Pero las cosas han cambiado ahora, los problemas físicos ya no le limitan y, aunque tiene dudas físicas, se siente en condiciones de alcanzar un gran nivel.

Una perspectiva positiva que también le lleva a no cerrar la puerta a seguir en el circuito un año más y que este no sea su último Roland Garros.

Nadal, reconoció en la previa de su estreno en Roland Garros que no quiere “un homenaje en la pista. Si pierdo, será natural con el público. Pero no quiero no cerrarme la puerta para el futuro, no es necesario. Si no vuelvo para jugar, volveré aquí el año que viene para lo que haya que hacer”, señaló.

“Disfruto con el tenis, vengo con mi familia, les hago disfrutar a ellos. No he podido estudiar en profundidad si podré jugar en buenas condiciones de salud. Dadme un poco de tiempo, quizá en mes y medio diga que no puedo continuar, ahora no lo puedo asegurar, pero hay opciones”, dijo.

“No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana, no quiero quedarme con la duda”, agregó.