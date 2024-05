Alejandro Tabilo, 32º del ranking de la ATP, se metió en la presente jornada en las semifinales del Masters 1.000 de Roma y buscará este viernes 17 el boleto a una inédita final ante el alemán Alexander Zverev, 5º del mundo.

Una semana de ensueño para el número 2 del tenis chileno. En tercera ronda apabulló nada menos que al líder de la clasificación mundial, el serbio Novak Djokovic, acaparando todos los flashes y elogios.

Y con el triunfo de hoy sobre el chino Zhizhen Zhang en cuartos, Tabilo volvió a hacer historia para el tenis chileno al convertirse en el primero en alcanzar una semifinal de Masters 1.000 tras 15 años. El último había sido Fernando González el 2009, precisamente en Roma, cuando cayó ante Rafael Nadal.

El grandísimo rendimiento de ‘Jano’ no ha pasado desapercibido para la prensa europea, que se ha rendido ante el juego del zurdo de 26 años. Previo a su ‘romance’ con el Foro Itálico, el ganador este año del ATP 250 de Auckland solo contaba con unos octavos de final de Masters 1.000 como mejor resultado previo.

El reconocido diario español Marca publicó este miércoles: “Ha nacido una estrella: elimina a Djokovic y se mete en sus primeras semifinales de Masters 1000 ¡sin perder un set!”.

En tanto, el portal del ATP Tour señaló: “Nadie despierta a Tabilo de su sueño en Roma”.

La prestigiosa Gazzetta dello Sport, de Italia, apuntó: “En Roma Tabilo sigue sorprendiendo: batió a Zhang en dos sets y está en semifinales”.

Por su parte, Mundo Deportivo, de España, señaló: “El verdugo de Djokovic hace historia en Roma” y agregó que “Alejandro Tabilo, de 26 años y nº 32 mundial, es el inesperado semifinalista del Masters 1.000 de Roma”.

Para AS de España: “Tabilo continúa su idilio con el Foro Itálico”, mientras que Tennis TV presentó un video de las primeras reacciones de Tabilo tras su triunfo en cuartos, destacando las imágenes de una íntima celebración con su equipo y su pareja.

POV: You have just made you're first Masters 1000 semi-final 🥹#IBI24 pic.twitter.com/cN0kh4DyFS

— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2024