‘Jano’ histórico en Francia. Alejandro Tabilo se coronó este domingo campeón del Challenger de Aix-en-Provence al vencer en la final y en sets corridos al español Jaume Munar.

La segunda raqueta nacional y 38º del ranking mundial plasmó un nivel superlativo en la definición, sin dar chances a su rival de entrar en el partido. El tercer sembrado del torneo venció con autoridad al europeo, 73º del orbe, con parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 24 minutos de juego.

Sexto título en el circuito Challenger para Tabilo, quien además queda a un paso del Top 30 de la ATP.

El zurdo nacido en Canadá, de 26 años, aparecerá este lunes 6 de mayo con el mejor ranking de su carrera, específicamente en la plaza 31º de la clasificación.

Tabilo no mostró puntos bajos en la hora de la verdad en la arcilla gala. Consiguió un tempranero quiebre en el segundo game y luego administró la ventaja para cerrar el primer capítulo en solo 31 minutos.

La historia no cambió en la segunda manga. Con una alta efectividad en su servicio y un sólido juego desde la línea de base, el chileno se colocó rápidamente 3-0 arriba en el score.

Así, el campeón este año del ATP de Auckland, Nueva Zelanda, no enfrentó complicaciones para cerrar el match a su favor y ganar confianza de cara al Masters 1.000 de Roma, en Italia.

CALL HIM CHAMPION 🏆

Alejandro Tabilo produces a dominant display over Munar 6-3, 6-2 to claim the Aix-en-Provence title!#ATPChallenger | @OpenduPaysdAix pic.twitter.com/uJA4KG8GL7

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 5, 2024