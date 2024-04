El joven estadounidense Darwin Blanch, de dieciséis años e invitado por la organización del torneo, será el rival del español Rafael Nadal en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.

El novel jugador, 1.028° del ranking ATP, no podía creer lo determinado tras el sorteo efectuado este lunes en la Caja Mágica de Madrid y su reacción en redes sociales no demoró en volverse viral.

Blanch apenas cuenta con experiencia en el circuito profesional. Este 2024, el de su debut en el circuito ATP, solo ha jugado un partido. Fue en el Masters 1000 de Miami y perdió ante el checo Tomas Machac (50°).

Nadal, cinco veces campeón del torneo madrileño, la última en el 2017, seguirá con su hoja de ruta en este Masters 1000 que arranca este martes.

Tras alcanzar el segundo tramo en Barcelona, el otrora 1° del mundo irrumpirá en la Caja Mágica el jueves, ante el joven estadounidense que tendrá un duelo inolvidable en su estreno en la capital española.