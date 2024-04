La tenista nacional Fernanda Brito, otrora 274° del ranking WTA, ha sido sancionada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) en el marco de una investigación por corrupción en partidos.

A través de un comunicado, el ente fiscalizador detalló que multó y castigó a la chilena por no cooperar en un caso del Programa Anticorrupción del Tenis.

Por lo anterior, Brito recibió una multa de 10.000 dólares (casi 9 millones de pesos) y fue suspendida por seis meses.

“Confirmamos que la tenista chilena Fernanda Brito ha sido suspendida por un período de seis meses y multada con 10.000 dólares por no cooperar con una investigación en el marco del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)”, indicaron desde ITIA.

“Brito fue entrevistada por la ITIA en 2023, pero no cumplió con múltiples solicitudes de seguimiento de información relacionada con una investigación activa”, añadieron.

El ente también detalló que la sanción a la tenista nacional comenzó el 5 de abril y finaliza el 4 de octubre de 2024.

“Durante el período de inelegibilidad, la deportista tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA o cualquier asociación nacional”, concluyeron desde la Agencia Internacional.

Vale mencionar que Brito, de 32 años, desarrolló su carrera principalmente en torneos Futuro y la WTA registra su último partido profesional en el IFT de Guatemala 2021.

